I sardi dovrebbero cambiare DS nei prossimi giorni.

- Palermo

Grandi restaurazioni nel massimo campionato italiano. Tra le big che stanno radicalmente cambiando la loro struttura per l'anno prossimo e il domino allenatori che sta colpendo prima e seconda categoria italiana, lo scossone di un anno particolarmente anomalo si sta avvertendo. Chi ritoccherà qualcosa, senza stravolgere tutto, è il Cagliari che, dopo aver confermato ufficialmente Pisacane, è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo il divorzio sempre più probabile con Angelozzi.

Cagliari Calcio v Pisa SC - Serie A

TRE IN LIZZA PER IL RUOLO

In un primo momento, il nome che più ha rimbalzato per il ruolo è stato quello di Ciro Polito, DS del Catanzaro - Idea infine tramontata. Adesso, i nomi in lizza sono tre - come riportato da Nicolò Schira. Il primo è quello di Davide Vaira: dopo aver terminato l'avventura al Pisa, con una promozione nel palmares, potrebbe rilanciarsi in un'altra piazza di Serie A. Il dirigente è conosciuto per i suoi colpi "green" e tipicamente non dall'Italia. Il secondo profilo è quello di Davide Vagnati. Dopo l'addio con il Torino, con l'esperienza in Piemonte durata cinque anni, il suo nome è stato accostato a più squadre tra A e B. Infine, il terzo nome è Matteo Lovisa, un vero e proprio wonderkid dei dirigenti. Il DS della Juve Stabia è, infatti, uno tra i più promettenti nel suo ruolo nel panorama italiano. A soli 30 anni ha già accumulato nove anni di esperienza, conquistando due promozioni e tre partecipazioni ai play-off di Serie B con le vespe e, qualche anno prima, il Pordenone. Il tipo di profilo sembra tracciato, la decisione è ormai attesa a stretto giro.

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