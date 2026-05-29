Grandi restaurazioni nel massimo campionato italiano. Tra le big che stanno radicalmente cambiando la loro struttura per l'anno prossimo e il domino allenatori che sta colpendo prima e seconda categoria italiana, lo scossone di un anno particolarmente anomalo si sta avvertendo. Chi ritoccherà qualcosa, senza stravolgere tutto, è il Cagliari che, dopo aver confermato ufficialmente Pisacane, è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo il divorzio sempre più probabile con Angelozzi.

TRE IN LIZZA PER IL RUOLO

In un primo momento, il nome che più ha rimbalzato per il ruolo è stato quello di Ciro Polito, DS del Catanzaro - Idea infine tramontata. Adesso, i nomi in lizza sono tre - come riportato da Nicolò Schira. Il primo è quello di Davide Vaira: dopo aver terminato l'avventura al Pisa, con una promozione nel palmares, potrebbe rilanciarsi in un'altra piazza di Serie A. Il dirigente è conosciuto per i suoi colpi "green" e tipicamente non dall'Italia. Il secondo profilo è quello di Davide Vagnati. Dopo l'addio con il Torino, con l'esperienza in Piemonte durata cinque anni, il suo nome è stato accostato a più squadre tra A e B. Infine, il terzo nome è Matteo Lovisa, un vero e proprio wonderkid dei dirigenti. Il DS della Juve Stabia è, infatti, uno tra i più promettenti nel suo ruolo nel panorama italiano. A soli 30 anni ha già accumulato nove anni di esperienza, conquistando due promozioni e tre partecipazioni ai play-off di Serie B con le vespe e, qualche anno prima, il Pordenone. Il tipo di profilo sembra tracciato, la decisione è ormai attesa a stretto giro.

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