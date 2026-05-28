Dopo un solo anno, sembra destinato a terminare il rapporto tra il Cagliari e il suo Direttore Sportivo, Guido Angelozzi. La società sarda sembra intenzionata a effettuare un cambiamento netto ai propri vertici. Dopo la salvezza raggiunta in anticipo con Pisacane in panchina, e un progetto colmo di giovani, il lavoro di Angelozzi in Sardegna sembra destinato a concludersi.

Il futuro di Angelozzi

Non sono arrivate conferme ufficiali sul futuro del DS da parte del Cagliari, ma tutti i segnali fanno intendere che la separazione è alle porte. Angelozzi non dovrebbe rimanere "libero" per molto tempo, e secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe vivo l'interesse della Cremonese, retrocessa in Serie B nell'ultima giornata. I grigiorossi avrebbero individuato in Angelozzi il profilo perfetto per programmare la prossima stagione in B.

Polito in Sardegna?

Il nome più caldo per sostituire Angelozzi è quello di Ciro Polito. L'attuale DS del Catanzaro è particolarmente apprezzato dalla dirigenza sarda per le sue metodologie di lavoro, e la sua capacità di lavorare in maniera efficiente con budget ridotti. Il Cagliari si è distinto nell'ultimo biennio per le spesse intelligenti e strategiche, e l'accostamento di Polito fa intendere una voglia di mantenere questa linea. Si attende la fine della stagione del Catanzaro (domani contro il Monza l'ultima partita per i calabresi) per avere maggiori informazioni sul futuro di Polito.

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