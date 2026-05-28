-1 alla finale di ritorno dei play-off di Serie B. Monza e Catanzaro sono pronte a scendere in campo per gli ultimi novanta minuti della loro stagione, e i brianzoli sono in netto vantaggio grazie al 2-0 conquistato nell'andata al Ceravolo. In vista del match, l'allenatore dei brianzoli, Paolo Bianco, è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita.

Sull'Approccio

"L'approccio deve essere sempre lo stesso, che è quello di provare a fare la partita, provare a portare a casa la vittoria, senza speculare, anche se oggi il vantaggio effettivamente è superiore a quello di qualche giorno fa, come abbiamo fatto nella semifinale contro la Juve Stabia. Sono partite diverse da quelle del campionato e bisogna indirizzarle il prima possibile, nel limite del possibile e sempre rispettando gli avversari. Abbiamo iniziato benissimo la gara di ritorno in casa contro la Juve Stabia, dove meritavamo di passare in vantaggio e poi l'abbiamo vinta alla fine. Abbiamo iniziato benissimo la gara a Catanzaro, dove meritavamo di passare in vantaggio, e l'abbiamo vinta alla fine.Nei sei gol fatti in queste tre partite di play-off li abbiamo segnati tutti nell'ultimo quarto d'ora, sintomo di una squadra che sta bene fisicamente e che fino alla fine riesce a performare."

Sull'ultima finale playoff del Monza, il 29 maggio 2022

"La partita del 29 maggio 2022 l'ho vista il 29 maggio 2022, perché guardo quasi tutte le partite. Non l'ho più rivista perché è un momento diverso, una storia diversa, con calciatori quasi tutti diversi e allenatori diversi. La ricordo benissimo perché è stata una partita rocambolesca, però noi dobbiamo pensare che abbiamo davanti da superare l'ultimo ostacolo per raggiungere lo stesso obiettivo."

Sulle condizioni fisiche dei brianzoli

"Stanno tutti bene, la squadra sta bene. Come dicevo prima, lo ha dimostrato specialmente in queste ultime tre partite di play-off, dove la squadra finisce sempre in crescendo rispetto alle altre. È un dato molto importante in questo momento della stagione. Ravanelli è recuperato, è a disposizione, sarà con la squadra e sarà tra i convocati. Gli altri sono tutti a disposizione."

Sul suo credo

"Io guardo tutto in maniera ottimistica, sono un ottimista per natura, guardo sempre il bicchiere mezzo pieno. Però capisco che gli altri non possono essere come me. Era un messaggio che volevo mandare per il bene del Monza. Qualcuno l'ha interpretato male, però quello è Paolo Bianco. Oltre a quello, volevo ringraziarvi per tutto quest'anno e per il rapporto che siamo riusciti a creare: è una cosa che mi rende molto orgoglioso."

Come ci arriva il Monza?

"Ci arriviamo in maniera molto consapevole dell'importanza della gara, ma anche del valore dei nostri giocatori. È da un po' che dico alla squadra che tutto quello che arriveremo a fare deve essere la conseguenza naturale di quello che sono loro come giocatori e come persone. Poi non dimentichiamo che ci sono gli avversari, che a volte non ti permettono di fare quello che vuoi, come è successo nell'arco delle 38 partite di campionato. Però questa squadra ha dimostrato che ogni volta che è caduta, ogni volta che è inciampata, velocemente ha ripreso a marciare. Non abbiamo mai fatto due sconfitte di fila, non abbiamo mai fatto tre partite senza vittoria. Siamo una squadra che ha mandato in gol tanti giocatori e che ha numeri incredibili nonostante qualche inciampo e qualche caduta. Questo vuol dire che è un gruppo dai valori umani elevatissimi."

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