La storia d'amore tra Cagliari e Fabio Pisacane continua. I sardi hanno raggiunto la salvezza e hanno messo in mostra tanti giovani, dimostrando il valore del vivaio rossoblù. Tutte componenti che hanno convinto la dirigenza a rinnovare la fiducia a Fabio Pisacane. Per lui pronto il rinnovo di contratto.

Le parole di Giulini

La conferma del rinnovo arriva direttamente dal presidente del Cagliari. Intervenuto a Videolina, Tommaso Giulini ha annunciato la volontà del club di proseguire con Pisacane, visti gli ottimi risultati ottenuti in campo, in linea con gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Per il giovane tecnico, classe 1986, pronto un biennale con opzione per una terza stagione.

La stagione

Tanto, tutto, passava dalla conquista della salvezza, e il Cagliari ha chiuso i discorsi verso la fine del campionato. Con 43 punti, i rossoblù hanno chiuso il campionato al quattordicesimo posto, ben distanti dalla zona retrocessione. La squadra di Pisacane non è riuscita a essere continua nel corso della stagione, ma ha saputo farsi trovare pronta - nonostante la giovane età della squadra - nel momento decisivo. Il successo nell'ultima giornata è soltanto la ciliegina del lavoro effettuato da Pisacane, ma un successo a San Siro contro il Milan è pur sempre un momento storico per una realtà come Cagliari. Le basi sono state gettate, e le parole di Giulini confermano l'intento del club di continuare a fare affidamento sul giovane Pisacane.

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