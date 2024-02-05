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Venezia Vanoli

Torino, finita con Vanoli: i primi nomi per sostituirlo

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Serie B

Torino, si pensa al dopo Vanoli: contattato Baroni

Il Torino inizia a pensare al dopo Vanoli. Il tecnico, di cui si parla anche in ottica Palermo, è in rotta con Cairo dopo uno spezzone finale di campionato non all'altezza delle aspettative. In tal…