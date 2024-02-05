Continua il calciomercato del Venezia, tra ottime entrate e uscite eccellenti. Dopo le cessioni illustri dei veneti - Idzes su tutti - altri due calciatori potrebbero lasciare la Serie B per tornare…
Torino
Il Torino sta per affrontare un cambiamento in panchina. Dopo le voci delle ultime ore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la storia tra i granata e Vanoli è ormai al termine. Le prime…
Il Torino inizia a pensare al dopo Vanoli. Il tecnico, di cui si parla anche in ottica Palermo, è in rotta con Cairo dopo uno spezzone finale di campionato non all'altezza delle aspettative. In tal…
Roma, Juric rischia l'esonero contro il Torino. Avviati contatti per il sostituto
Gli ultimi risultati negativi della Roma hanno sollevato dubbi sulla gestione di Ivan Juric a seguito delle sconfitte contro l’Elfsborg in Europa League, contro l'Inter per 1-0 e la pesante battuta…
Salvo clamorosi colpi di scena Paolo Vanoli sarà il prossimo allenatore del Torino. Una volta centrata la promozione con il Venezia, giunta attraverso la vittoria dei playoff di Serie B, intorno alla…
L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sul calciomercato del Torino che si muove alacremente per pianificare la prossima stagione. In attesa di ufficializzare l'arrivo in panchina di Paolo…
Quale futuro per Jari Vandeputte? Il centrocampista belga classe 1996, uno degli uomini copertina della squadra di Vincenzo Vivarini, potrebbe lasciare Catanzaro ed il Catanzaro già nel corso della…
Quale futuro per Paolo Vanoli? Il tecnico del Venezia, che si sta giocando la promozione in Serie A con i lagunari, potrebbe comunque approdare in massima serie. Il Torino, alla luce dell'addio…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Olimpico - Grande Torino". Alle ore 20:45, fra le mura amiche, la squadra di Ivan Juric ospiterà il Bologna della gara che aprirà la…
Parola a Ivan Juric. L'allenatore del Torino - in sede di conferenza stampa - ha presentato la prossima sfida valida per il campionato di Serie A tra la compagine granata e il Monza di Raffaele…
Termina l'anticipo della 28a giornata di Serie A tra Napoli e Torino. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Matteo Paro: Napoli-Torino 1-1: Sanabria risponde ad un grande Kvaratskhelia,…
Termina l'anticipo della 28a giornata di Serie A tra Napoli e Torino. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Francesco Calzona: Napoli-Torino 1-1: Sanabria risponde ad un grande…
Parma-Brescia 2-1: Del Prato la decide nel finale, Pecchia sempre più primo Il Napoli pareggia 1-1 con il Torino nell'anticipo valevole per la 28a giornata di Serie A. Inizio di marca partenopea con…
Napoli e Torino si sfidano nell'anticipo della 28a giornata del campionato di Serie A. Ecco di seguito le formazioni ufficiali: LIVE Napoli-Torino, 28ª giornata Serie A: segui la diretta NAPOLI…
LIVE Napoli-Torino, 28ª giornata Serie A: segui la diretta
di Anthony Massaro E' tempo di tornare a pensare al campionato, dopo una bella settimana di notti europee, nella quale Milan, Fiorentina e Roma hanno avuto ragione su Slavia Praga, Maccabi Haifa e…
L'ex allenatore, tra le altre anche del Torino, Walter Novellino è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Ecco le dichiarazioni: Manchester City-Manchester…
Roma-Torino, De Rossi su Dybala: "I campioni sono decisivi in questo sport"
Parola a Daniele De Rossi. L'allenatore della Roma è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione dei suoi ragazzi in occasione della vittoria contro il Torino di Juric. Su tutti a…
Roma, Dybala: "Volevo fortemente la tripletta. Non so cosa mi prospetti il futuro"
Paulo Dybala trascina la Roma. L'ex attaccante di Palermo e Juventus ha realizzato una tripletta contro il Torino regalando i tre punti alla formazione guidata da Daniele De Rossi. La Joya è…
Roma-Torino, Juric: "Siamo una squadra che spreca. Gol Dybala da trenta metri..."
Parola a Ivan Juric. L'allenatore del Torino ha analizzato la prestazione dei suoi calciatori a margine della sconfitta arrivata contro la Roma di De Rossi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.
Roma-Torino 3-2: a Juric non basta Zapata, Dybala trascina De Rossi. La classifica
La Roma di De Rossi trova la seconda vittoria consecutiva in campionato grazie ad una tripletta di uno stratosferico Paulo Dybala. La Joya ha trascinato con tre gol dal peso specifico inestimabile e…
Lecce-Inter, Inzaghi: “Mancano tanti punti per lo scudetto, non sono tranquillo” La Roma di De Rossi sta preparando la sfida al Torino in programma lunedì alle ore 18:30. La squadra ha effettuato la…
Termina l'anticipo della venticinquesima giornata di Serie A con la sfida tra Torino e Lecce. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Ivan Juric: Torino-Lecce, D’Aversa: “Partita finita con…
Termina l'anticipo della venticinquesima giornata di Serie A con la sfida tra Torino e Lecce. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Roberto D'Aversa: Torino-Lecce 2-0: Bellanova e Zapata…
Inter-Salernitana, le formazioni ufficiali: ok Lautaro e Thuram. C’è Dia Inizia la venticinquesima giornata di Serie A con la sfida tra Torino e Lecce. Nella prima frazione di gioco poche emozioni con…
LIVE Torino-Lecce, 25ª giornata Serie A: segui la diretta
Parola ad Alessio Dionisi. L'allenatore del Sassuolo - in sede di conferenza stampa - ha presentato la sfida al Torino di Ivan Juric, in programma domani alle ore 20:45 e valida per la…
Notizia che può sconvolgere l'ambiente piemontese. Il tecnico Ivan Juric il giorno dopo del pareggio casalingo contro la Salernitana, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa: Cremonese,…