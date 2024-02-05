Napoli-Torino, le probabili formazioni: Juric con Zapata e Sanabria. Kvara dal 1' ⚽️ ⚽️ 8 marzo 2024 - 12:44 8 marzo

di Anthony Massaro E' tempo di tornare a pensare al campionato, dopo una bella settimana di notti europee, nella quale Milan, Fiorentina e Roma hanno avuto ragione su Slavia Praga, Maccabi Haifa e…