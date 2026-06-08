L'attuale allenatore della Juve Stabia è pronto a sbarcare in Serie A.

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Ignazio Abate sarà il nuovo allenatore del Torino. Accordo raggiunto tra il club granata e l'entourage dell'allenatore, quest'anno alla Juve Stabia, autore di una grande stagione terminata soltanto alla semifinale play-off contro il Monza (poi promosso in A). Il Torino seguiva anche altri profili, ma alla fine ha scelto l'ex giocatore del Milan.

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Braccio di ferro

La dirigenza del Torino ha scelto di cambiare guida tecnica già dalla fine della stagione. D'Aversa è ancora sotto contratto con il club granata, ma si tratterà una risoluzione consensuale. In caso contrario, si procederà con l'esonero. Tra i vari profili attenzioni dal DS Petrachi, tra i vari Di Francesco e Juric, i sondaggi pendevano verso Aquilani e Abate. Dopo un lungo corteggiamento, il Toro ha scelto di abbandonare la pista Aquilani, pronto a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Strada spianata, quindi, per Abate.

Il contratto

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il contratto che legherà Abate al Torino avrà scadenza a giugno 2028. Le cifre non sono state ancora rivelate, ma la bozza d'accordo è stata concordata in ogni punto e adesso si procederà con la formalizzazione della trattativa.

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