Ignazio Abate sarà il nuovo allenatore del Torino. Accordo raggiunto tra il club granata e l'entourage dell'allenatore, quest'anno alla Juve Stabia, autore di una grande stagione terminata soltanto alla semifinale play-off contro il Monza (poi promosso in A). Il Torino seguiva anche altri profili, ma alla fine ha scelto l'ex giocatore del Milan.

Braccio di ferro

La dirigenza del Torino ha scelto di cambiare guida tecnica già dalla fine della stagione. D'Aversa è ancora sotto contratto con il club granata, ma si tratterà una risoluzione consensuale. In caso contrario, si procederà con l'esonero. Tra i vari profili attenzioni dal DS Petrachi, tra i vari Di Francesco e Juric, i sondaggi pendevano verso Aquilani e Abate. Dopo un lungo corteggiamento, il Toro ha scelto di abbandonare la pista Aquilani, pronto a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Strada spianata, quindi, per Abate.

Il contratto

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il contratto che legherà Abate al Torino avrà scadenza a giugno 2028. Le cifre non sono state ancora rivelate, ma la bozza d'accordo è stata concordata in ogni punto e adesso si procederà con la formalizzazione della trattativa.

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