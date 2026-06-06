Il Sassuolo sta per chiudere per Alberto Aquilani come nuovo allenatore. L'addio di Fabio Grosso, ufficializzato due giorni fa dal club, ha permesso ai neroverdi di poter accelerare per ingaggiare la nuova guida tecnica. Il "duello" tra Abate e Aquilani ha coinvolto Sassuolo e Torino, ma i granata si sarebbero defilati nelle ultime ore, spianando la strada al Sassuolo che conta di chiudere l'accordo il prima possibile.

La tentazione Catanzaro

Nonostante l'interesse di Sassuolo e Torino, nei pensieri di Aquilani è balenata l'idea di rimanere un altro anno a Catanzaro. L'allenatore in Calabria si trova molto bene, la piazza lo supporta e la squadra è dalla sua parte, ma il canto ipnotico della Serie A può essere decisivo nella decisione finale. Aquilani la Serie A l'ha sfiorata ai play-off contro il Monza, perdendo 0-2 l'andata ma riuscendo a ribaltare il risultato nella finale di ritorno in Brianza. Adesso è pronto per il grande salto.

L'accordo

Le trattative tra il Sassuolo e Aquilani proseguono da giorni, e secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la fumata bianca sembra molto vicina. Il club neroverde ha scelto Aquilani in modo tale da proseguire il proprio progetto tecnico, cominciato e portato avanti - con eccellenti risultati - da Grosso. Già nella giornata di oggi l'accordo può essere definito, si attendono aggiornamenti concreti. Con molta probabilità, nonostante la "sconfitta" nella finale play-off, anche Alberto Aquilani sarà in Serie A il prossimo anno.

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