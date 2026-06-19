Quella che sembrava una semplice suggestione si sta trasformando in un interesse decisamente concreto. Il Venezia ha messo gli occhi su Che Adams del Torino da tempo, e nella giornata di ieri sembra aver formulato una prima offerta ai granata, rispedita al mittente con una richiesta decisamente più elevata.

Distanza

L'offerta del Venezia, secondo quanto riportato da vari media locali, si aggirava intorno ai 5 milioni di euro. Offerta che, come detto, è stata rifiutata dal Torino, che chiede di più. Il giocatore è uno dei pezzi pregiati della squadra, e l'arrivo di Ignazio Abate in panchina non esclude una permanenza in Piemonte.

Attualmente Che Adams è impegnato con la sua Scozia al Mondiale, ed è già stato decisivo nel match contro Haiti - da lui parte l'azione che porta al gol decisivo di McGinn. Chissà che le prestazioni nella kermesse mondiale non aumentino la concorrenza, e di conseguenza il prezzo. Lo scozzese ha chiuso il campionato con 6 gol e 3 assist in 33 partite, a cui vanno aggiunti i 2 gol in 3 partite in Coppa Italia. Numeri all'apparenza magri, ma comunque soddisfacenti se si considera la stagione - decisamente tribolata - del Toro.

Il Venezia continua a monitorare il giocatore scozzese e valuta se migliorare l'offerta nelle prossime settimane, in modo tale da provare a convincere il Toro a lasciar partire l'attaccante scozzese.

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