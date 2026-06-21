Un rinnovamento a tinte tricolori. Il modus operandi del Torino, seppur si tratti di sondaggi, sembra percorrere la via dell'Italia, più precisamente della Serie B. Sono parecchi i profili sondati dai granata provenienti dal campionato cadetto, specialmente in difesa dove il nuovo allenatore, Ignazio Abate, potrebbe riabbracciare alcuni dei suoi fedelissimi alla Juve Stabia.

Fari su Giorgini

Tra gli obiettivi, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, risulta Andrea Giorgini. Il classe 2002 è stato uno dei perni difensivi di Ignazio Abate alla Juve Stabia, fondamentale come comandante al centro del blocco a tre voluto dal giovane allenatore delle vespe nell'ultimo campionato di Serie B. Quasi 40 presenze tra campionato e play-off e una leadership che ha permesso alla Juve Stabia di andare a un passo dal colpaccio negli spareggi contro il Monza, poi promosso al termine dei play-off. Già nel mercato di gennaio il Toro aveva provato ad affondare il colpo, senza riuscire nell'intento. Chissà che i buoni rapporti con la Juve Stabia, dopo l'affare Cacciamani - altro nome pronto a giocarsi le sue carte in Serie A, non possano accelerare le eventuali trattative.

Sulla lista di tutti

Tra Serie A e B il nome di Daniel Tonoli è uno di quelli più gettonati. Il difensore del Modena ha disputato una delle migliori stagioni della carriera, dimostrandosi un profilo interessante dal punto di vista del rendimento difensivo, ma soprattutto offensivo (5 gol in campionato). Sul giocatore si sono già fiondate varie squadre, tra cui Palermo e Genoa, e l'obiettivo del Modena è chiaro: monetizzare il più possibile dall'eventuale cessione. La richiesta dei canarini è di 5 milioni di euro.

Non sai dove rimanere aggiornato a 360 gradi su tutte le notizie della Serie A? Segui Mediagol.it! Sul nostro sito trovi ogni giorno aggiornamenti, approfondimenti e ultime notizie legate al massimo campionato italiano: dalle trattative di mercato alle indiscrezioni sui club, passando per probabili formazioni, risultati, classifiche, interviste, conferenze stampa e tutte le novità dai campi. Mediagol.it ti accompagna durante tutta la stagione con contenuti sempre aggiornati sulle principali protagoniste della Serie A, raccontando curiosità, retroscena e sviluppi in tempo reale. Per non perdere nulla sul calcio italiano, continua a seguire Mediagol.it.