Il direttore sportivo dell'Avellino,, ha fatto il punto sul mercato del club irpino dal palco dello, soffermandosi sugli ultimi movimenti in entrata e sulle situazioni di. Le dichiarazioni sono state raccolte da TuttoMercatoWeb.

Con l’arrivo di Venturi avete completato la difesa centrale?

«Con l'innesto di Venturi, abbiamo completato la batteria dei centrali. Tra infortuni e squalifica, facendo i debiti scongiuri, era giusto mettersi al riparo con un calciatore in più. Adesso nel reparto arretrato manca solo il tassello del terzino destro, per il quale contiamo di chiudere il cerchio subito dopo Ferragosto».

Il nome principale è quello di Cinquegrano?

«Il terzino di cui parliamo è ovviamente Cinquegrano. L'alternativa è Lulli».

E per il centrocampo cosa manca?

«In quella zona del campo intendiamo inserire un elemento di grossa qualità. I nomi fatti fin qui, mi riferisco a Chipperfield, Ličina, Girma e Ciervo, sono tutti veritieri, ma solo adesso molti di loro stanno prendendo consapevolezza di doversi eventualmente accontentare della Serie B. È vero che per tutti abbiamo avanzato delle offerte, mentre per Jimenez il discorso potrebbe essere fattibile solo in caso di scambio con Patierno».

Capitolo uscite: cosa succede con Patierno e Insigne?

«Dovevamo fare 11 uscite e con quella di Toscano alla Scafatese di queste ore siamo a 9. Per Patierno e Insigne finora ci sono stati solo sondaggi infruttuosi, ma non per questo disperiamo di non trovare la soluzione».

Se dovessero rimanere oltre il 2 settembre?

«Dovessero restare dopo il 2 settembre, sotto l'aspetto progettuale per noi non cambierebbe nulla. Sarebbero fuori dal discorso tecnico anche in caso di disponibilità nella lista over».