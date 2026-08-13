Il futuro di Matteo Brunori, come già si sa da diversi mesi, è lontanissimo da Palermo. Il tecnico, Filippo Inzaghi, ha deciso di non convocarlo per la preparazione mettendolo, di fatto, fuori rosa.

Ancora, però, nessuna società si sarebbe mossa concretamente per acquisire le sue prestazioni. Dopo alcune indiscrezioni che lo vedevano in orbita Bari, nelle ultime ore - secondo quanto riportato da TuttoBari.com - tale pista sarebbe definitivamente tramontata.

Infatti, l'ex capitano della formazione siciliana avrebbe rifiutato il Bari perchè non interessato ad un ritorno in Serie C. Brunori vorrebbe ancora giocarsi le sue carte in cadetteria, e, in tal senso, starebbe aspettando offerte dalla Serie B.