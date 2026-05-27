Continuano le voci che si rincorrono in tutta la massima serie. Da pochi giorni la stagione si è conclusa ma, tra panchine in bilico e nuovi nomi, il volto della Serie A sta cambiando radicalmente, dalle prime posizioni alle squadre in lotta salvezza. In tal senso, chi sta decidendo il suo futuro è il Torino. Dopo una salvezza tranquillissima grazie all'arrivo di D'Aversa, che ha portato la squadra al 13esimo posto con 45 punti, la guida in panchina potrebbe lo stesso cambiare.

Nonostante il risultato finale abbia garantito serenità e permanenza nella categoria senza particolari affanni, la dirigenza granata starebbe comunque riflettendo su un possibile cambio di impostazione tecnica, valutando profili in grado di aprire un ciclo diverso, più orientato alla crescita e alla valorizzazione della rosa. In questo contesto, il nome che nelle ultime ore ha preso quota è quello di Alberto Aquilani. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, i contatti tra le parti sarebbero stati molto positivi, con un confronto giudicato incoraggiante dalla dirigenza del Torino. Il tecnico, attualmente alla guida del Catanzaro, è però ancora pienamente concentrato sul finale di stagione: venerdì si giocherà infatti la finale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Monza, un appuntamento decisivo che potrebbe incidere anche sulle tempistiche della trattativa.

Il profilo di Alberto Aquilani piace per la sua idea di calcio moderna e per il lavoro svolto nel percorso di crescita dei giovani, prima alla guida della Primavera della Fiorentina e poi nell’esperienza tra i professionisti tra Pisa e appunto Catanzaro. L’ex centrocampista di Roma, Liverpool, Juventus, Milan e Fiorentina viene considerato un allenatore in rampa di lancio, capace di portare una filosofia di gioco propositiva e una chiara identità tattica.

In casa Torino, dunque, si continua a valutare con attenzione il futuro della panchina. La posizione di Roberto D’Aversa non appare del tutto solida nonostante il risultato ottenuto, segno che la società sta ragionando su una possibile evoluzione del progetto tecnico. Il nome di Aquilani resta in cima alla lista, ma ogni decisione definitiva verrà presa solo dopo la conclusione degli impegni del tecnico con il Catanzaro, quando il quadro sarà più chiaro e le parti potranno eventualmente approfondire i discorsi in maniera concreta.