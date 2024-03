Napoli-Torino 1-1: Sanabria risponde ad un grande Kvaratskhelia, Calzona settimo

Il Napoli pareggia 1-1 con il Torino nell'anticipo valevole per la 28a giornata di Serie A. Inizio di marca partenopea con Kvaratskhelia che al 15' si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic. Successivamente ci provano Zapata e Osimhen senza successo. Nel finale della prima frazione di gioco ancora il georgiano si rende pericoloso con un colpo di testa che finisce in corner. Al 61' il fantasista dei padroni di casa sigla la rete del vantaggio con una super azione iniziata e terminata da lui. Passano tre minuti e il neo entrato Sanabria sigla un super gol in rovesciata su calcio d'angolo. Nel finale i padroni di casa cercano il nuovo vantaggio. Ancora Kvaratskhelia protagonista assoluto della sfida che mette in seria difficolta i granata. Dopo il recupero l'arbitro fischia la fine della sfida.