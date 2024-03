Parma-Brescia 2-1: Del Prato la decide nel finale, Pecchia sempre più primo

Il Parma batte 2-1 il Brescia nell'anticipo valevole per la 29a giornata di Serie B. I crociati si rendono subito pericolosi con Benedyczak al 2'. Al 14' rispondono le rondinelle con una sforbiciata di Bianchi con un super intervento di Chichizola. Presagio di un vantaggio che arriva dopo tre minuti con Jallow. I padroni di casa spingono soprattutto nel finale della prima frazione di gioco e su un'azione viene assegnato un calcio di rigore. Dal dischetto va il polacco che si fa ipnotizzare da Avella che inchioda il risultato sullo 0-1. Dopo cinque minuti di recupero termina il primo tempo. Inizia la ripresa e Man pareggia subito i conti sull'errore di Papetti. I lombardi rimangono in dieci per l'espulsione di Huard dovuta ad un fallo e alla conseguente reazione. Passa un minuto e il capitano Del Prato sigla la rimonta. Dopo sei minuti di recupero l'arbitro fischia la fine del match.