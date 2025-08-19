Venezia, due big in Serie A? Torino al lavoro per Oristanio e Nicolussi Caviglia

Continua il calciomercato del Venezia, tra ottime entrate e uscite eccellenti. Dopo le cessioni illustri dei veneti - Idzes su tutti - altri due calciatori potrebbero lasciare la Serie B per tornare in massima serie: Oristanio e Nicolussi Caviglia. I due, entrambi nel mirino del Torino, sono tra i calciatori più appetibili per club di Serie A in categoria, avendo dimostrato grandi qualità nella stagione culminata con la retrocessione della squadra, in quel momento, di Di Francesco. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, i granata starebbero impostando le due trattative con un prestito con diritto di riscatto a circa otto o nove milioni per entrambi, mentre gli arancioneroverdi preferirebbero un obbligo di riscatto, anche se la situazione sembra stia cambiando con la fine del mercato. Situazione in divenire, con il Venezia che dovrà trovare dei calciatori di alto livello per poter sopperire alle possibili mancanze dei due giocatori.