Il mercato delentra in una fase sempre più concreta. Da un lato la società lavora alle uscite per liberare spazio e risorse economiche, dall'altro continua la ricerca dei rinforzi individuati daper aumentare il livello della rosa. Tra cessioni, nuovi obiettivi e conferme, prende forma la strategia rosanero per la prossima stagione.

Giornale di Sicilia evidenzia come una parte importante del mercato passerà dalla gestione degli esuberi. Secondo il quotidiano, il Palermo potrebbe risparmiare tra i 3 e i 4 milioni di euro sugli ingaggi dei giocatori che non rientrano nei piani tecnici. Tra i nomi destinati a partire figurano Matteo Brunori, Nikolaou, Diakité, Gomes, Blin, Gomis e Bereszynski, ai quali potrebbero aggiungersi anche Magnani e Gyasi. Sul fronte delle entrate, l'unica vera plusvalenza potrebbe arrivare da Claudio Gomes, arrivato a parametro zero e oggi cedibile per una cifra vicina al milione di euro. Il quotidiano sottolinea inoltre che l'ossatura della squadra è già definita, con Augello, Bani, Palumbo, Ranocchia, Segre, Johnsen e Pohjanpalo destinati a rappresentare la base del nuovo progetto.

Corriere dello Sport si concentra invece sulla necessità di aumentare il peso offensivo della squadra. Dopo i 25 gol stagionali di Joel Pohjanpalo, il Palermo cerca un altro giocatore capace di garantire numeri importanti sotto porta. Il quotidiano ricorda come il secondo miglior marcatore della scorsa stagione sia stato Filippo Ranocchia con appena sei reti, un dato che spinge il club a valutare l'arrivo di almeno un altro attaccante o esterno offensivo da doppia cifra. Inzaghi sarebbe orientato a utilizzare con continuità Johnsen nel nuovo assetto offensivo, ma la dirigenza continua a monitorare altri profili per aumentare la produzione realizzativa della squadra.

Sempre Corriere dello Sport conferma inoltre l'interesse per Tommaso Cassandro, rientrato al Como dopo l'ottima stagione disputata al Catanzaro. Il quotidiano precisa però che la valutazione da 3 milioni di euro rappresenta la richiesta iniziale attribuita al giocatore e non un'offerta già formalizzata dal Palermo, come emerso nelle scorse ore.

Dunque, Giornale di Sicilia mette in evidenza il possibile tesoretto generato dagli esuberi, che potrebbe finanziare parte del mercato estivo, mentre Corriere dello Sport sottolinea la ricerca di nuovi gol accanto a Pohjanpalo e conferma la pista che porta a Cassandro, uno dei nomi più seguiti per rinforzare la difesa.