Nuovo nome di mercato per il Palermo. Nelle ultime ore, dalla Romania, si sta facendo largo una voce di mercato: quella che vedrebbe Florinel Coman - ex Cagliari - pronto al ritorno in Italia.

Secondo quanto raccontato da Gazeta Sporturilor, sito web rumeno, Coman è stato proposto a Monza, Lecce e Palermo, con dialoghi informativi in corso. L'ala, 28enne, è in uscita dall'Al-Gharafa, squadra del Qatar in cui ha giocato nell'ultima stagione. In Italia, a Cagliari, dopo un buon inizio si è infortunato, compromettendo il suo percorso in Serie A.

LA CARRIERA DI FLORINEL COMAN

Florinel Coman è un’ala sinistra di piede destro, alto 1,82 m. Cresce nel sistema del Viitorul/Farul Constanța e passa stabilmente in prima squadra nel gennaio 2016, quando aveva 17 anni. Con il Viitorul vince il campionato rumeno 2016/17, primo grande titolo della sua carriera. Il salto vero arriva nell’agosto 2017: passa dal FC Viitorul al FCSB per 3 milioni €. Al FCSB diventa il club simbolo della sua carriera: totalizza 233 presenze, 63 gol e 62 assist. Qui vince il campionato rumeno 2023/24, la Coppa di Romania 2019/20 e la Supercoppa rumena 2024/25, vincendo il titolo di capocannoniere della SuperLiga rumena con 18 gol e anche come TM-Player of the Season 2024 in Romania. Nel luglio 2024 passa dal FCSB all’Al-Gharafa in Qatar: trasferimento da 6 milioni €. Nel febbraio 2025 viene girato in prestito al Cagliari in Serie A. In Italia mette insieme 9 presenze in Serie A e 1 gol. Adesso la possibilità di rilanciarsi in una nuova piazza italiana, dopo una stagione non esaltante.