L'Italia batte la Grecia in amichevole e conquista la seconda vittoria consecutiva. Decisiva la rete di Pio Esposito nel corso del primo tempo per una nazionale che ha offerto una prestazione ottima caratterizzata da enorme solidità difensiva, grinta e tanto carattere. Silvio Baldini saluta la selezione maggiore con una vittoria.

La partita

La sfida comincia con l'Italia che gestisce il possesso della palla mostrando un atteggiamento offensivo. La formazione di Baldini si rende in più occasioni pericolosa giocando in maniera veloce. Il dominio totale degli azzurri trova merito al 18' con Pio Esposito che porta il vantaggio l'Italia con una rete di pregevole fattura: traversone di Ekhator proveniente dalla sinistra, controlla l'ex Inter che calcia sul secondo palo battendo l'estremo difensore greco anche grazie ad una deviazione. Dopo il vantaggio l'Italia gestisce la partita con l'identico atteggiamento di prima, non rischiando in fase difensiva e provando ad impensierire la retroguardia della nazionale greca. Termina 1-0 un primo tempo che ha dato molte impressioni positive.

La seconda frazione inizia con il medesimo registro del primo: l'Italia spinge in avanti e la Grecia non riesce a limitare la fase offensiva azzura in maniera efficace. Al 47' arriva l'occasione che avrebbe potuto chiudere la sfida: Koleosho riceve dalla destra e calcia al volo trovando il palo sinistro. Fino al 60' continua il dominio degli azzurri che mostrano di essere superiori della nazionale greca. Al 66', il neoentrato Reggiani entra in tackle e riceve il cartellino rosso. L'espulsione cambia ovviamente i piani della formazione di Baldini che adotta un atteggiamento differente. La Grecia cerca di sfruttare la superiorità numerica spingendosi in avanti, ma la retroguardia dell'Italia è solida e riesce a neutralizzare tutte le avanzate. Negli ultimi minuti la nazionale greca continua a spingere ma la compagine azzurra con grinta e carisma riesce a mantenere il risultato di 1-0. Tantissime impressioni positive per l'Italia di Baldini, che nonostante la sfida odierna si trattasse di un'amichevole ha mostrato enorme carattere, grinta e carisma. L'esultanza al termine della sfida mostra quanto questi ragazzi tengano alla maglia della nazionale. Adesso si attende il nome del nuovo commissario tecnico, che, con ogni probabilità, non sarà Baldini. Ma ciò che è certo è che bisogna proseguire sul percorso intrapreso da queste due amichevoli per potere riscattare la storia di questa nazionale.