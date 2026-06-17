Sirene granata per Niccolò Fortini. Il giocatore della Fiorentina ha il contratto in scadenza e dovrebbe proseguire la sua carriera lontano da Firenze. Il Torino sembra particolarmente interessato al giocatore, e avrebbe cominciato a trattare con il club per capire la fattibilità dell'operazione. Si tratta.

L'offerta

Il giocatore è nel mirino del Toro da tempo. I granata già in passato avevano provato a imbastire una trattativa con la Fiorentina, prevalentemente in prestito, per portare Fortini in Piemonte. La scadenza del contratto, che non dovrebbe essere rinnovato, ha riacceso la fiamma, e il Toro prova a muoversi in anticipo. La prima offerta recapitata ai viola, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, è sulla base di 5 milioni di euro, con eventuale aggiunta di qualche bonus. In casa Fiorentina è tempo di valutazioni: da un lato continuare a spingere sulla crescita del classe 2006, quest'anno entrato in pianta stabile in prima squadra; dall'altro attenersi alle richieste di mercato, dato che Fortini avrebbe rifiutato più volte le proposte di rinnovo del club. Al momento nessuna risposta all'offerta dei granata, ma la trattativa può andare in porto.

In questa stagione Fortini ha collezionato 26 presenze in tutte le competizioni, giocando come esterno in entrambe le fasce. Una polivalenza tattica che può essere prezioso nel nuovo Torino di Ignazio Abate.

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