Il Torino dopo una stagione anonima punta a cambiare pelle. Difficile il rinnovo di Roberto D'Aversa, con Ignazio Abate e Alberto Aquilani come favoriti per sostituirlo. Entrambi reduci da campionati di qualità rispettivamente alla guida della Juve Stabia, arrivata in semifinale dei play-off, e del Catanzaro, che ha perso la finale due giorni fa contro il Monza.

L'obiettivo di Petrachi è quello di svecchiare la rosa, aggiungendo componenti giovani e possibilmente italiani.

Secondo quanto riportato da TMW, il direttore sportivo, dopo gli arrivi di Marianucci e Prati a gennaio, avrebbe preso gusto nel "made in Italy".

Partendo dalla porta, Paleari non dovrebbe essere confermato come primo portiere. L'ex Cittadella aveva vinto la concorrenza con Israel, che invece aveva offerto prestazioni insufficienti, mostrandosi una delusione. Petrachi, per sostituirlo, starebbe pensando a Falcone, portiere del Lecce reduce da stagioni di alta qualità, nelle quali ha contribuito in maniera attiva alla salvezza in Serie A della formazione pugliese per quattro stagioni consecutive.

In difesa, Petrachi starebbe puntando su Barbieri, appena retrocesso in Serie B con la maglia della Cremonese. Piacciono anche Fortini e Comuzzo, entrambi reduci da un campionato al di sotto delle aspettative con la maglia della Fiorentina, che ha conquistato la permanenza in Serie A solo nelle ultime giornate, quando gli obiettivi erano ben altri.

Infine, in attacco Petrachi sognerebbe l'arrivo di Esposito. La trattativa però appare complessa perché l'ex Empoli è fresco di riscatto con il Cagliari.

Sul fronte uscite, Zapata e Adams potrebbero salutare presto il Torino. La società piemontese, infatti, vorrebbe abbassare il monte ingaggi e ringiovanirsi, e il colombiano, in tal senso, sarebbe il più sacrificabile. Adams, invece, avrebbe espresso la volontà di tornare in Inghilterra.

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