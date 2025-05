Torino, si pensa al dopo Vanoli: contattato Baroni

Il tecnico del Torino, di cui si parla anche in ottica rosanero, potrebbe dire addio dopo solo una stagione in granata: già contattato il suo possibile successore

Il Torino inizia a pensare al dopo Vanoli. Il tecnico, di cui si parla anche in ottica Palermo, è in rotta con Cairo dopo uno spezzone finale di campionato non all'altezza delle aspettative. In tal senso, la società granata, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, avrebbe già avuto un primo contatto con Baroni, in uscita dalla Lazio dopo il deludente settimo posto di quest'anno. Situazione in evoluzione, ma Vanoli sembra essere sempre più vicino all'addio dal Toro.