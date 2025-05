GDS: “Palermo, Vanoli è più di un’idea”

Il quotidiano si sofferma sui nomi papabili, da Gilardino all'idea Vanoli , che sta prendendo corpo: " Il nome circola da più tempo, e continua a essere quello più caldo, è quello di Gilardino. L’ex attaccante rosanero ha già dimostrato di saper vincere in B. I contatti tra Gilardino e il Palermo sono costanti e proficui. L’ex campione del mondo ha espresso massima disponibilità ad abbracciare un nuovo ciclo tecnico a Palermo, attratto dal progetto e dalla possibilità di lavorare in un contesto ambizioso. Tuttavia, prima di arrivare a un accordo, sarà necessario definire in modo chiaro una serie di altri aspetti. La sensazione è che le parti si piacciano, ma per parlare di vera e propria trattativa occorrerà attendere ulteriori sviluppi concreti. Nelle ultime ore, tuttavia, ha preso corpo anche un’altra pista: quella che porta a Vanoli, attuale tecnico del Torino . Il Toro detiene un’opzione per il rinnovo, ma il finale di stagione, caratterizzato da toni tesi e qualche frizione interna, ha complicato il quadro. Non è da escludere, quindi, una separazione che potrebbe aprire scenari interessanti per il Palermo"

Radicini conclude parlando della situazione del tecnico dei granata e degli altri nomi papabili per la panchina: "L’impressione è che il rapporto con il Torino sia ormai logoro: se l’incontro con Cairo non dovesse andare a buon fine, a quel punto il tecnico potrebbe valutare nuove sfide. Il Palermo, dal canto suo, è alla finestra, l’ingaggio da un milione di euro a stagione percepito da Vanoli non rappresenta un ostacolo insormontabile per una proprietà che ha l’intenzione di rilanciare con forza il progetto sportivo, dopo una stagione terminata troppo presto rispetto alle aspettative dichiarate. Sullo sfondo ci sono anche Pippo Inzaghi, che attende di incontrare prima il Pisa per capire che progetto tecnico ha la società per la prossima stagione, e Pecchia. Da non escludere dal novero dei nomi neppure D’Angelo dello Spezia e Stroppa che è in scadenza con la Cremonese".