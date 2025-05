L'ex Venezia non sarà più il tecnico dei granata

Il Torino sta per affrontare un cambiamento in panchina. Dopo le voci delle ultime ore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la storia tra i granata e Vanoli è ormai al termine. Le prime idee per sostituirlo portano a Sarri, Baroni e Gattuso. Nomi ambiziosi, ma richiesti anche da altri club.