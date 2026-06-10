Aggiornamenti di un certo clamore per quanto riguarda la questione Derby della Mole. Gli episodi dello scorso 24 maggio non sono passati inosservati, né impuniti, e adesso è arrivata la sentenza del Ministero dell'Interno: trasferte vietate per entrambe le squadre per un totale di 10 giornate.

La situazione

La sentenza prevede la chiusura dei settori ospiti degli stadi in cui Juventus e Torino disputeranno le gare in trasferta. Il provvedimento riguarda il divieto di vendita dei biglietti, per le stesse partite, ai residenti delle regioni interessate: residenti in Piemonte, nel caso del Torino; residenti in Piemonte e Lombardia, nel caso dei tifosi bianconeri.

Le partite

Il divieto scadrà il 3 novembre 2026, e sulla base del calendario del prossimo campionato, rivelato una settimana fa a Parma, le due tifoserie, nelle regioni interessate, rischiano di trovare il settore ospiti vuoto - o decisamente filtrato, per le prime dieci giornate di Serie A. In quei giorni andrà in scena la decima giornata, quindi le due tifoserie potranno tornare a seguire le loro squadre, in trasferta, a partire dall'undicesimo turno. Ecco la lista delle gare vietate:

Torino

2ª giornata: Reggio Emilia (Sassuolo)

3ª giornata: Firenze (Fiorentina)

5ª giornata: Bologna

7ª giornata: Parma

10ª giornata: Frosinone

Juventus

1ª giornata: Frosinone

4ª giornata: Reggio Emilia (Sassuolo)

6ª giornata: Cagliari

8ª giornata: Lecce

9ª giornata: Genova (Genoa)

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