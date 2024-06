Calciomercato, Tuttosport: “Torino, Vandeputte per Vanoli. Lui dice no al Palermo”

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sul calciomercato del Torino che si muove alacremente per pianificare la prossima stagione. In attesa di ufficializzare l'arrivo in panchina di Paolo Vanoli, fresco di promozione in Serie A alla guida del Venezia, il direttore sportivo Vagnati setaccia il mercato alla ricerca di profili idonei e funzionali al credo calcistico del nuovo allenatore granata. Vanoli alterna il 3-4-3 al 3-5-3 in relazione a momenti del match e tipologia da avversario, ragion per cui necessita di una batteria di esterni duttili ed abili in entrambe le fasi di gioco, ruotabili ed impiegabili in entrambi i sistemi di gioco. La dirigenza granata guarda con attenzione anche in Serie B, dove quest'anno è emerso il talento cristallino di Jari Vandeputte, ventotto anni e punta di diamante del sorprendente Catanzaro di Vivarini. Crescita esponenziale nelle ultime stagioni per un ragazzo che denota grandi segni di maturazione sul piano tecnico-tattico, come certificano i numeri lusinghieri collezionati in questo campionato. Aculeo offensivo da tridente, abile nell'uno contro uno e freddo in sede di finalizzazione, ma anche stantuffo da 3-5-2 con propensione offensiva ma buona disciplina anche in fase di non possesso. 36 presenze, 9 gol e 14 assist, per un giocatore che ha ancora un anno di contratto con i calabresi ma ha già fatto sapere di volersi cimentare in un club di categoria superiore. Ragion per cui, lui ed il suo entourage hanno cortesemente dribblato la corte del Palermo, affascinati dal progetto del Torino e consci dell'interesse del Lecce di Corvino.