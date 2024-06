Palermo, svolta in panchina: il club rosanero ha scelto Dionisi. Le ultime

Salvo sorprese, non sarà Paolo Zanetti il nuovo allenatore del Palermo. Il casting finalizzato ad individuare il profilo ideale a guidare i rosanero edizione 2024/2025 sembra ormai giunto al termine. Scremato l'iniziale novero di autorevoli candidati, il club di viale del Fante sembra ormai aver compiuto la sua scelta. Il tecnico che avrà l'onere e l'onore di condurre la compagine rosanero in una stagione in cui l'obiettivo è la promozione diretta in Serie A dovrebbe essere Alessio Dionisi. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, infatti, l’accordo con l'allenatore ex Sassuolo sarebbe molto vicino. Seguiranno aggiornamenti…