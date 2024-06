Palermo, Gds: “Si decide futuro Rinaudo, percorso Leandro unico con club rosanero”

Settimana decisiva in casa Palermo. Grandi manovre per il futuro e ruoli chiave da assegnare in vista di una stagione in cui il club rosanero vuole recitare da assoluto protagonista nel torneo cadetto. Alessio Dionisi, ex Venezia, Empoli e Sassuolo, pare aver scavalcato Paolo Zanetti nella corsa alla panchina della società di viale del Fante, prossime ore decisive per conoscere l'erede di Corini e Mignani alla guida del Palermo FC. Rebus ancora complesso da risolvere quello inerente la poltrona di direttore sportivo. Da comprendere se optare per un profilo sinergico e di complemento al fianco del consulente dell'area sportiva del CFG, Riccardo Bigon, o virare su un manager con maggiore autonoma strategica ed operativa. Intanto, Leandro Rinaudo, ds del club siciliano in questo ultimo biennio, attende di conoscere il suo futuro in questa settimana in cui dovrebbe avere un confronto con vertici e proprietà. Palermitano purosangue, l'ex Venezia e Cremonese vanta un percorso davvero unico con i colori della squadra di cui è tifoso fin da bambino. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia evidenzia la trafila compiuta a tutti i livelli dal ragazzo della Kalsa, dagli albori del settore giovanile da calciatore, all'esordio in prima squadra, fino alla doppietta in Europa League al Barbera contro il Brondby. Carriera poi snodatasi tra B e A, con Siena, Napoli e Juventus tra le altre, quindi il ritorno nel capoluogo siciliano nel nuovo Palermo di Mirri e Di Piazza nel 2019. Responsabile del settore giovanile, poi il salto a ds della prima squadra dopo le dimissioni di Castagnini. Due anni in cui Rinaudo è cresciuto a livello di competenze specifiche, capacità relazionali e padronanza del ruolo, rendendosi protagonista, di concerto con Bigon, di sessioni di mercato valutate comunque di livello, sia la scorsa estate sia a gennaio. Non sempre la qualità dei calciatori basta a creare una squadra vincente, come dimostrato dai riscontri non propriamente pari alle aspettative forniti dal campo, legati ad una moltitudine di fattori che prescindono dalla cifra tecnica complessiva di una rosa. Il contratto di Rinaudo con il Palermo FC scade il prossimo trenta giugno ed il club potrebbe optare per un cambio della guardia alla direzione dell'area tecnica. Resta comunque una certezza, come sottolinea il noto quotidiano regionale, il legame viscerale ed indissolubile tra Rinaudo ed i colori rosanero.