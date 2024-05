Palermo, Tuttosport: “Petrachi ds, Zanetti, Dionisi o D’Angelo. CFG vuole A diretta”

Non più proviamoci ma andiamoci. Il terzo anno dovrebbe essere quello del must per il City Football Group, intenzionato a far compiere in salto di categoria al Palermo FC dopo due anni di permanenza nel torneo cadetto. Consolidamento e nono posto nella prima stagione, sesto posto deludente ed eliminazione senza appello nelle semifinali dei playoff di Serie B ad opera del Venezia. L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come la holding inglese di proprietà araba è pronta a rompere gli indugi, come da programma stilato al momento dell'acquisto del club di viale del Fante, investendo un lauto e sostanzioso budget sul mercato al fine di allestire una rosa in grado di primeggiare nel prossimo campionato di Serie B. Al vaglio una rivoluzione trasversale a tutti i livelli, tecnico e dirigenziale, che congederà diverse figure in seno all'attuale organigramma per fare spazio a volti nuovi, reputati più idonei ed inclini alla fase culminante del progetto. Ottimizzato l'aspetto infrastrutturale con la realizzazione di un avveniristico centro sportivo ed in vista del restyling del Renzo Barbera, implementato il livello di professionalità e specificità nei comparti interni al club, potenziato sensibilmente il settore marketing. Adesso il Palermo è pronto per la Serie A e l'intenzione del CFG è quella di centrarla senza passare dai playoff, conquistando quindi uno dei primi due posti in graduatoria al termine della regularr season 2024-2025. Zanetti e Dionisi sono i principali candidati ad ereditare la panchina di Mignani, che non sarà confermato nonostante un ulteriore anno di contratto. Piace sempre molto Luca D'Angelo, con cui la dirigenza ha già avuto numerosi colloqui in passato. Come ds dovrebbe arrivare Gianluca Petrachi, ex Roma e Torino, che piace molto anche alla Sampdoria. Possibile una cessione eccellente tra Brunori e Soleri, oltre ad una profonda rivisitazione dell'attuale organico. Dalla sessione estiva di calciomercato arriveranno nel capoluogo siciliano profili di grande livello, il CFG non scherza e vuole un Palermo capace di volare in Serie A senza troppi patemi.