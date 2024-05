Palermo, esordio nella Coppa Italia 2024-2025 con la Salernitana. Ottavi con big di A

La stagione calcistica in Italia non è ancora del tutto ultimata ma già inizia a prendere forma quella successiva. La Juventus di Massimiliano Allegri, esonerato proprio dopo la vittoriosa finale dell'Olimpico di Roma, ha conquistato la Coppa Italia superando l'Atalanta di Gasperini grazie alla zampata in avvio di Vlahovic. Già reso noto il tabellone dell'edizione 2024-2025 della kermesse nazionale, con il Palermo che si presenterà ai nastri di partenza entrando in gioco nei trentaduesimi di finale. Fatali i tempi supplementari nell'edizione della Coppa Italia appena conclusa per la squadra rosanero allora guidata da Corini, eliminata all'Unipol Domus Arena dal Cagliari di Ranieri all'ultimo respiro dell'extra-time. L'avversario del Palermo versione 2024-2025 all'esordio ufficiale in Coppa Italia nella nuova annata sarà la Salernitana, formazione appena retrocessa dalla Serie A. Gli accoppiamenti vengono definiti in funzione dei piazzamenti in classifica ottenuti nei rispettivi campionati al termine della stagione precedente. Data da stabilire, in un range che presumibilmente andrà dal 10 al 14 agosto. La vincente della sfida ad eliminazione diretta tra rosanero e campani incrocerà nei sedicesimi la vincente di Udinese-Cittadella, avversaria designata per chi dovesse riuscire a prevalere sarà la Lazi9o di Tudor negli ottavi di finale. Anche il Catania, vincitore della Coppa Italia di Serie C in questa stagione, parteciperà alla manifestazione. Etnei collocati nella parte opposta del tabellone rispetto al Palermo, che dovranno disputare il turno preliminare contro il Cesena neopromosso in Serie B.