Coppa Italia 2024-2025: Nuovo regolamento e cambio d’avversario per il Palermo

Nuovo regolamento per la Coppa Italia Frecciarossa ufficializzato ieri dalla Lega Serie A. Mutano i criteri negli accoppiamenti dei trentaduesimi di finale rispetto alle norme vigenti in precedenza. In ragione di ciò, non sarà la Salernitana l'avversario del Palermo nell'esordio ufficiale della nuova stagione, bensì il Parma di Fabio Pecchia neopromosso in Serie A. Palermo che ripartirà quindi dal Tardini contro la formazione crociata che ha dominato il torneo cadetto mettendo in fila tutte le avversarie in graduatoria. Rosanero che sfideranno i ducali al Tardini in un match ad eliminazione diretta, la vincente si misurerà con chi supererà il turno tra Napoli e Modena nei sedicesimi. Testa di serie di riferimento in questa parte di tabellone la Lazio di Tudor, pronta a conoscere la propria contendente agli ottavi di finale tra queste quattro compagini. Di seguito il passaggio del regolamento in questione.