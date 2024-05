Palermo, Corriere dello Sport: “Nuovo ds per la A. Petrachi top, incognita Bigon…”

Palermo in cerca di riassetto e rilancio. Rivoluzione tecnica e manageriale al via in casa rosanero, in vista di una stagione calcistica 2024-2025 che deve sancire incontrovertibilmente il salto di categoria nei piani del City Football Group. Terzo anno di gestione in cui la promozione in Serie A diviene un must per il club di viale del Fante, pronto ad investire una cifra ingente sul mercato e ad impreziosire il management con profili di altissimo lignaggio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione, provando a tracciare le linee guida della strategia della holding inglese di proprietà araba in vista della prossima annata. Con Mignani ai saluti, Zanetti in pole per la panchina, e Dionisi ed Inzaghi come profili alternativi di livello, il Palermo vuole gettare le basi per allestire una rosa in grado di primeggiare nel torneo cadetto, centrando la Serie A senza passare dai playoff. Fondamentale in questo senso la figura del direttore sportivo, ed anche in questo ruolo il CFG sembra voler cambiare tipologia di profilo. Gianluca Petrachi è certamente un manager di comprovato spessore, background dirigenziale di assoluto livello già forgiato in massima serie in club di grande blasone e prestigio quali Roma e Torino. Contatti interlocutori ma positivi, tuttavia nasce una questione concettuale su ruoli e competenze specifiche da chiarire a priori. La figura di Riccardo Bigon, consulente dell'area sportiva di tutti i club della galassia City, è certamente ingombrante e dal notevole peso specifico in termini strategici ed operativi. Ingaggiare un dirigente di spicco e decisionista come Petrachi presuppone la certezza di potergli garantire massima autonomia progettuale e fattuale, senza spinose collisioni o possibili frizioni fratricide in seno al club, che nuocerebbero a fluidità operativa e processo di crescita generale. Urge stabilire bene ruoli e competenze specifiche, mansioni e confini, comprendere se propendere per un ds leader e dall'indole accentratrice o su un profilo più di raccordo e complemento al ruolo di Riccardo Bigon.