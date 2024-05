SONDAGGIO PALERMO: VOTA IL MIGLIOR ROSANERO STAGIONE 23/24

Dopo l'eliminazione del Palermo in semifinale playoff per mano del Venezia, è tempo di bilanci e valutazioni. Si è conclusa così, lo scorso venerdì, la stagione della squadra di Michele Mignani. I rosanero, inoltre, hanno terminato la regular season al sesto posto, cinquantasei i punti conquistati. Uno score frutto di quindici vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte. Sessantadue i gol all'attivo, cinquantatré le reti subite in trentotto partite. Analizzando il rendimento dei calciatori scesi in campo nella stagione 2023/24, rispondi al sondaggio di Mediagol.it e vota il miglior rosanero dell'anno: