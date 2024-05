Palermo, Corriere dello Sport: “Casting panchina, nuovo Ds. Pole Zanetti, Dionisi…”

Grandi manovre per costruire un futuro ambizioso. l'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come il Palermo targato CFG non indugi troppo nel leccarsi le ferite figlie di una stagione controversa e deludente, ma si adopera alacremente per edificare una campionato di vertice e possibilmente vincente nell'annata 2024-2025. Prima dia addentrarsi nella definizione e potenziamento dell'attuale rosa in sede di calciomercato, bisognerà risolvere due questioni prioritarie: il ruolo del ds ed il capitolo allenatore. Mignani ai saluti, salvo clamorosi colpi di scena, nonostante un contratto in essere con sacdenza giugno 2025, casting per la panchina iniziato con una serie di autorevoli profili in pole position. Su tutti Paolo Zanetti, una promozione in Serie A alla guida del Venezia, identikit che incarna i tratti caratterizzanti che la dirigenza della holding ritiene ideali per le esigenze del club di viale del Fante. Tecnico dalla spiccata personalità e fautore di una calcio tendenzialmente propositivo, abile comunicatore e perfetto conoscitore della lingua inglese, primi contatti interlocutori che hanno fornito feedback positivo. Altro candidato gradito è certamente Alessio Dionisi, esperienze importanti e di livello tra Venezia, Empoli e Sassuolo, non semplice da strappare alla concorrenza poiché ha molti estimatori anche in Serie A. Più defilato Pippo Inzaghi, figura di prestigio e carisma, già con una folta e formativa esperienza tra A e B in panchina, Inzaghi stuzzica anche il Catania che punta alla promozione in B nel prossimo torneo di Lega Pro, dopo aver vinto la Coppa Italia di categoria ed essere uscito di scena nei quarti di finale dei playoff contro l'Avellino. Aria di addio per Leandro Rinaudo, in scadenza di contratto a giugno 2025 e per cui al momento non sembrano sussistere presupposti di rinnovo, quantomeno con mansioni ed incarico attuale.