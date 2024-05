Palermo, Gds: “Calciomercato, panchina e rosa, mosse future City Group. Zanetti…”

Rilancio e rivoluzione. IL CFG non si ferma e proseguo ad alimentare progetto ed ambizioni del Palermo FC in ottica 2024-2025. Sesto posto e cocente eliminazione nella doppia semifinale playoff contro il Venezia di Vanoli, mesta conclusione di una stagione tribolata e deludente sotto ogni punto di vista per il club rosanero. Dai calciatori ai due tecnici che si sono avvicendati sulla panchina, fino alla dirigenza, tutti protagonisti di errori in serie e scelte infelici, tradotte poi nei modesti risultati maturati sul terreno di gioco da una squadra partita con ben altre credenziali e velleità. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sul futuro del club di viale del Fante, che cambierà molti dei suoi tasselli in ogni comparto per cambiare marcia e recitare un ruolo da assoluto protagonista nel prossimo campionato di Serie B. Nuovi investimenti e budget di primordine per il calciomercato in arrivo da Manchester, nuova guida tecnica per voltare pagina ed iniziare un nuovo ciclo. Mignani non ha convinto la proprietà, risultati e rendimento della squadra non sono mutati in modo netto e sostanziale come ci si attendeva dopo l'esonero di Corini. L'ex Bari ha un contratto fino al 2025, ma non dovrebbe essere lui il profilo designato per guidare il Palermo nella prossima stagione. Paolo Zantetti, ex tecnico dell'Empoli che ha portato il Venezia dalla B alla A, sembra essere in ole position per diventare il nuovo allenatore rosanero. Diversi i colloqui interlocutori con il management del Palermo FC, una disponibilità di massima ad immergersi in un progetto affascinate in un piazza passionale e dal grande blasone calcistico. Dionisi ed Inzaghi sono altre candidature sullo sfondo, con minori chances di essere prescelti per una serie di dinamiche ma certamente spendibili per una squadra che punta al salto di categoria. Segre Ranocchia e Gomes saranno con ogni probabilità perni in zona nevralgica anche nel Palermo del futuro, Brunori lascerà il capoluogo siciliano con destinazione Serie A salvo clamorosi colpi di scena. Desplanches sarà il portiere titolare, Vasic l'atro prospetto da forgiare e su cui puntare. In molti saluteranno la maglia rosanero, in molti arriveranno per potenziare il livello nell'organico nella sessione estiva di mercato, molti i profili che rientreranno dai rispettivi prestiti ed il cui futuro andrà valutato.