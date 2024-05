Novellino: “Mignani non ha inciso, Corini esonerato in maniera avventata”

"Il Venezia è la squadra più in forma, non me ne vogliano i tifosi che faranno gli scongiuri del caso ma credo possa vincere i playoff". Così Walter Novellino, intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dal tecnico fra gli altri ex Palermo, Modena e Avellino: dalla prestazione offerta dalla squadra di Michele Mignani in semifinale playoff, al possibile approdo di Paolo Vanoli sulla panchina del Torino. Ma non solo... "Il Palermo non se l’è giocata nel migliore dei modi? Troppo rinunciatario. Senza la dovuta cattiveria. Il Venezia ha fatto gol con troppa facilità. Mignani non ha inciso, non è facile quando subentri. Il Palermo è stato costruito per fare meglio. Corini comunque è stato esonerato in maniera avventata".