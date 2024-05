Corriere dello Sport: “Palermo incompiuto, il City riflette su tutto”. Le ultime

Secondo il noto quotidiano, Inzaghi, Dionisi e Zanetti sono in corsa per la panchina. Via anche il direttore sportivo Rinaudo.

Mediagol ⚽️ 26 maggio - 10:32

"Palermo incompiuto, il City riflette su tutto". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo dopo l'eliminazione in semifinale playoff per mano del Venezia. E' tempo di bilanci e di riflessioni utili per programmare la prossima stagione. I tempi per prendere decisioni, tuttavia, non potranno essere troppo lunghi. La prima fase di ritiro a Livigno, infatti, si terrà dal 7 al 20 luglio.

"Trovare una formula vincente non è mai facile, ma ci sono due criticità che devono essere affrontate e corrette". Quest’anno il Palermo ha subito ben quattordici sconfitte, subendo 56 gol. "Un dato che evidenzia problemi difensivi significativi e incompatibili con qualsiasi pretesa di promozione", si legge. La difesa, dunque, resta il reparto che necessita di maggiori innesti. Ma la squadra dovrà lavorare anche sull'aspetto mentale. Importante, in tal senso, sarà la scelta del nuovo allenatore. "La nuova guida tecnica dovrà avere le capacità e l’esperienza per affrontare e risolvere le criticità emerse. Il ritiro a Livigno sarà fondamentale per preparare la squadra fisicamente e tatticamente. Sarà l’occasione per il nuovo allenatore di implementare le sue idee e costruire una squadra coesa".

Con Michele Mignani che dovrebbe salutare Palermo ed il Palermo, sono iniziati a circolare diversi nomi per la successione, "che potrebbero essere papabili per il sistema City e i propositi ambiziosi del Palermo (Zanetti, Dionisi, Pippo Inzaghi), ma al momento non c’è nulla di concreto e le analisi sono rinviate almeno di una settimana", prosegue il noto quotidiano. La decisione dell'allenatore, d'altra parte, sarà determinante: il club dovrà evitare gli errori del passato, puntando su un profilo che possa dare stabilità e risultati utili per l'obiettivo Serie A.

Un'altra posizione che sarà presa in esame è quella di Leandro Rinaudo: il contratto che lega il ds ai rosanero scadrà il prossimo 30 giugno. "Ma ci sono dei punti fermi nell’impostazione societaria che vanno sottolineati. Le scelte tecniche di ogni tipo nella galassia City sono condivise, anche in caso di cambio la figura che arriverà non sarà un responsabile assoluto o un direttore 'vecchio stampo', e questo al di là della figura di Riccardo Bigon, che lavora come consulente del CFG spesso distaccato sui rosanero", conclude il "CdS".