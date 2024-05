Palermo, Gds: “Rosa sopravvalutata, scelte flop. C’è chi vuole Mignani, paga Rinaudo”

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" traccia un mi8nuzioso bilancio consuntivo sulla stagione del Palermo FC. Annata che definire deludente è un eufemismo e può obiettivamente reputarsi sul piano tecnico decisamente fallimentare. Un sesto posto strappato con le unghie e con i denti, per una compagine che avrebbe dovuto competere per la promozione diretta in relazione ai pronostici della viglia. Alti e bassi, deficit di personalità, equivoci tattici, una condizione psicofisica raramente all'altezza delle ambizioni palesate ad inizio stagione. Un organico chiaramente sopravvalutato, come ha confermato il doppio confronto nella semifinale playoff contro il Venezia, da cui Brunori e compagni sono usciti con le ossa rotte. Giocatori come Lucioni, Ceccaroni, Insigne, Di Francesco, Henderson si pensava potessero colmare il gap di esperienza, carisma e determinazione emerso nel primo campionato con Corini alla guida, ma il campo ha detto inesorabilmente che così non è stato. Il noto quotidiano cartaceo ripartisce equamente le responsabilità, sono stati compiuti una serie di errori marchiani dal rettangolo verde fino alla stanza dei bottoni. Una dirigenza che è intervenuta chiaramente in modo tardivo sull'avvicendamento in panchina, pur avendo avuto mille avvisaglie ed altrettante occasioni per procedere al cambio di allenatore. Corini ha le sue responsabilità, ma anche Mignani, in relazione al poco tempo avuto a disposizione, non ha migliorato rendimento e situazione complessiva della squadra. Nonostante il contratto che lo lega al club targato CGF fino al giugno 2025, l'ex tecnico del Bari andrà via, anche se c'è una corrente di pensiero in seno alla società che spinge per la sua conferma. Rinaudo pagherà per tutti, è caccia anche ad un nuovo direttore sportivo. Il dirigente palermitano in molte scelte, vedi Mignani, non ha messo il becco, tante altre le ha condivise con Bigon che resta al suo posto. Bisogna fare tesoro degli errori commessi a tutti i livelli in questa stagione, e ripartire con ruoli definiti ed idee chiare se si vuole puntare alla Serie A. Paolo Zanetti sembra il profilo ad oggi in pole per guidare il Palermo nella prossima stagione, se così dovesse essere urge stringere un'intesa in fretta perché la rosa necessita di una profonda rivoluzione ed una squadra vincente si costruisce insieme, con piena sinergia tra dirigenza ed area tecnica.