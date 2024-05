Mignani: “Futuro Palermo roseo, volevo dare una gioia ai tifosi”

"I risultati dicono questo. Il Venezia evidentemente ha avuto qualcosa in più nei 180 minuti”. Lo ha detto Michele Mignani, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Venezia, andata in scena questa sera allo Stadio “Penzo”. “Gol di Tessmann ci ha tagliato le gambe? Primo tiro in porta e abbiamo preso gol. Poi il Venezia ha continuato a spingere. La partita è stata comunque in equilibrio e anche noi abbiamo creato qualche presupposto per pareggiarla. Non ci siamo riusciti ed è un dispiacere che forse è il più grosso, cioè uscire sconfitti in entrambe le gare”, ha proseguito il tecnico del Palermo.