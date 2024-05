Venezia, Vanoli: “Palermo? Giocato come se fossimo noi in svantaggio”

"Giocheremo la finale playoff perché ce la siamo meritata, per tutto quello che abbiamo costruito in questa stagione. Contro il Palermo è stata la partita perfetta, il coronamento di tutte le esperienze, belle e negative, della stagione". Così Paolo Vanoli , come riportato da "Il Gazzettino". Il tecnico del Venezia , reduce dalla doppia vittoria conquistata in semifinale playoff contro il Palermo , si è espresso anche in merito al suo futuro. Il profilo dell'allenatore originario di Varese è stato accostato a più riprese alla panchina del Torino in vista della prossima stagione.

"A Palermo abbiamo giocato con personalità, acume tattico e intelligenza, mentre l'altra sera siamo scesi in campo come se fossimo noi in svantaggio. Potevamo fare anche qualche gol in più, nei primi 30'-35' abbiamo espresso un calcio di alto livello. Io inserito nella lista dei possibili sostituti di Juric al Torino? Penso solo al Venezia, a inseguire il nostro grande sogno, nel calcio non sai mai cosa succederà domani - ha proseguito Vanoli -. Perché l'Italia ci ha messo un quarto di secolo per rivincere un'Europa League? Tutti i cicli calcistici cambiano, il mondo si è aperto, gli altri copiano le idee e le migliorano. All'estero c'è meno burocrazia, fanno le cose più velocemente sono stati fatti investimenti importanti, soprattutto in stadi, strutture sportive e academy, mentre in Italia ci siamo fermati. L'esempio dell'Atalanta è importante, il settore giovanile ogni anno sforna un giocatore importante e ha investito nello stadio: un business plan vincente, non a caso arrivano i risultati. Se penso a Venezia, quanto ci ha messo per mettere, speriamo il primo mattone per il nuovo stadio...", ha concluso.