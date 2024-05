Palermo, Gazzetta: “Obiettivo Zanetti, Dionisi prende quota”. E cambia anche il ds

In casa Palermo sarà rivoluzione: "Bilancio negativo per City Group", scrive la Rosea. Ecco i nomi per il dopo-Rinaudo.

Mediagol ⚽️ 26 maggio - 09:42

"Palermo, sarà rivoluzione. Come allenatore obiettivo Zanetti. E cambia il d.s.". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo dopo l'eliminazione dai playoff di Serie B. Si è conclusa con una doppia sconfitta in semifinale la stagione di Matteo Brunori e compagni. E' tempo, dunque, di bilanci e di riflessioni in ottica futura. "Per i soldi spesi e i giocatori acquistati non si può certo parlare di una stagione positiva a conclusione di un programma biennale che il City Group si era dato al momento del suo avvento nell’estate del 2022. E’ il motivo per cui in società sono iniziate riflessioni importati che porteranno inevitabilmente a un cambio di rotta per la prossima stagione".

A cominciare dalla panchina. Sembra già essere giunta al capolinea, infatti, l'avventura di Michele Mignani in Sicilia, nonostante il tecnico sia legato al Palermo da un contratto fino al 2025. Il club rosanero già da tempo avrebbe iniziato a sondare il terreno degli allenatori, "con il nome di Paolo Zanetti in posizione predominante. I contatti con l’ex tecnico dell’Empoli, nell’ultimo periodo, si sono intensificati a tal punto da far pensare che la situazione abbia preso una certa direzione". Un altro profilo in cima alle preferenze della dirigenza rosanero è quello di Alessio Dionisi, "una pista che ha preso quota e che ha una sua valenza anche per le referenze in possesso a Manchester", si legge.

Inoltre, la rifondazione dovrebbe investire anche la figura del direttore sportivo. Leandro Rinaudo è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare. "Tra i nomi vagliati, in questo momento, ci sono quelli di Aleksandar Kolarov, un profilo molto vicino al City Group, e di Mauro Meluso", che dirà addio al Napoli. Seguiranno aggiornamenti...