L'Argentina chiama, il Cholito Simeone è pronto a rispondere. L'attaccante del Torino, 11 gol nell'ultimo campionato, avrebbe deciso di lasciare l'Italia per ritornare a casa. Le offerte in patria non mancano, e sembra essersi mosso il River Plate, una destinazione che tenta particolarmente il giocatore. In settimana Simeone dovrebbe incontrare la dirigenza del Toro.

Colpa...della nazionale?

Secondo quanto trapelato, le motivazioni che spingono Simeone a voler ritornare a casa sono di matrice personale, ma chissà che non c'entri anche l'Albiceleste. Simeone è stato escluso dalla lista dei convocati del Ct Scaloni per il Mondiale, elenco in cui figurano tanti giocatori che giocano in Argentina. Il River potrebbe riavvicinare il Cholito nel giro della nazionale, ma intanto bisogna convincere il Torino a cedere uno dei pilastri della squadra.

L'incontro

"Simeone vuole giocare nel River" - queste le parole di Cesar Luis Merlo, giornalista sportivo argentino. Il Cholito è pronto a incontrare il presidente Cairo e tutta la dirigenza per indurli a trattare con il club argentino. La valutazione del Toro, al momento, è di circa 15 milioni di euro, ma il volere del giocatore può essere decisivo negli sviluppi della trattativa. Intanto, bisogna ricordare i buoni rapporti tra i due club: Toro e River sono gemellate dal maggio 1949, dalla tragica scomparsa del Grande Torino.

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