C'è anche Alberto Gilardino tra i candidati alla panchina del Torino. La dirigenza granata sta allargando il campo dopo aver deciso di abbandonare la pista Aquilani, vicinissimo al Sassuolo, e adesso valutano diversi profili per la panchina, tra tecnici esperti e giovani in rampa di lancio - o in cerca di riscatto. Nelle ultime ore, all'elenco, si è aggiunto anche Gila.

Il casting

Il DS del Toro, Gianluca Petrachi, sta valutando tanti profili, diversi l'uno dall'altro per ideologie, metodologie e approccio tattico. Oltre al già - tanto - citato Ignazio Abate, e i nomi circolati negli ultimi giorni (Di Francesco e Juric), anche Gilardino si è aggiunto al cast, ed è già previsto un incontro tra le parti nei prossimi giorni, come riportato da Gianluca Di Marzio.

Offerte dalla B

Gilardino ha voglia di ritornare in pista dopo l'esonero a metà stagione a Pisa. L'allenatore è pronto a rimettersi a lavoro per riscattare l'ultima esperienza, incolore, in Toscana. L'interesse per Gila non si limita solo al Torino, perché si parla di un forte interesse di alcuni club di Serie B, come il Modena, che era fortemente interessato nei giorni successivi all'esonero di Andrea Sottil ma sembra aver scelto di virare verso altri profili; oppure il Verona, alla ricerca di un nome di spessore per riconquistare subito la Serie A. Si è parlato anche della Cremonese, ma al momento non è ben chiaro il futuro di Marco Giampaolo.

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