Roma, Juric rischia l’esonero contro il Torino. Avviati contatti per il sostituto

ROMA-TORINO

Gli ultimi risultati negativi della Roma hanno sollevato dubbi sulla gestione di Ivan Juric a seguito delle sconfitte contro l’Elfsborg in Europa League, contro l'Inter per 1-0 e la pesante battuta d’arresto contro la Fiorentina per 5-1. Le prestazioni altalenanti e la mancanza di costanza dei giallorossi hanno messo in bilico la posizione dell'allenatore croato, che era già stato oggetto di discussione nelle scorse settimane. Secondo quanto riportato da Sky Sport potrebbe Juric venir sollevato dall'incarico se la squadra dovesse perdere anche la prossima partita contro il Torino; il match dell'Olimpio potrebbe risultare cruciale per il destino del mister.