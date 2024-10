Serie A, un ex Palermo nel mirino della Juventus

Un ex giocatore rosanero ha attirato l’attenzione di un club molto importante in Italia

Mediagol ⚽️ 24 ottobre - 07:10

La Juventus ha mostrato interesse per un giocatore ex Palermo della stagione 2019/2020 e 2020/2021.

Secondo quanto riportato dal giornalista “Nicolò Schira” su X, i bianconeri hanno messo nel mirino Lorenzo Lucca, attaccante classe ‘2000 attualmente all’Udinese. Il centravanti italiano ha realizzato al momento 3 reti in 8 partite giocate in Serie A, mentre lo scorso anno ne aveva realizzate 8 in 37 gare.

A Palermo aveva già dimostrato il suo valore con 13 gol in 27 match. La sua punizione contro il Bari è rimasta impressa nella testa di moltissimi tifosi palermitani, probabilmente il goal più bello della sua carriera attualmente. Nella stagione 2021/2022 è stato poi venduto al Pisa per circa 2,1 milioni di euro dove ha deluso un po’ le aspettative. L’anno dopo all’Ajax lo ha fatto crescere, per poi andare in Serie A e lasciare il segno.

Il rendimento di quest’anno all’Udinese gli ha permesso anche di esssere convocato in Nazionale da mister Spalletti e se continuerà su questa strada il prossimo anno farà gola a molti club in Italia e non solo.