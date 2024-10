Serie A, vola il Napoli, Juve solida e Lautaro decisivo: il punto sull’8ª giornata

Giornata di Serie A tanto attesa durante la sosta per le nazionali, non sono mancate le sorprese nel campionato italiano

⚽️ Mediagol 22 ottobre - 08:30

Dopo il posticipo di lunedì 21 ottobre, è terminata l'ottava giornata di Serie A, caratterizzata come sempre da partite che hanno portato conferme, ribaltamenti e spettacolo.

LA ZONA SCUDETTO

VOLA IL NAPOLI, INTER CINICA, JUVE SOLIDA E MILAN OSTINATO - La capolista indiscussa di questo campionato continua a rimanere in vetta; il Napoli gioca contro un buon Empoli, ma sfrutta al meglio le occasioni avute durante la partita, riuscendo a imporsi contro i toscani per 1-0. Decisivo il gol di Kvaratskhelia su rigore al minuto 63'. I partenopei rimangono dunque primi con 19 punti. L'Empoli, invece, scende all'undicesimo posto a 10 punti.

La partita sicuramente più attesa di questo weekend di serie A è stata Roma-Inter. Vincono i nerazzurri per 1-0 offrendo una prestazione di grande cinicità sfruttando una delle poche occasioni avute durante la gara segnando un gran gol con Lautaro Martinez. I giallorossi scendono così al decimo posto con 10 punti, figlio di un inizio di campionato con molti bassi e pochissimi alti. Gli uomini di Inzaghi invece rimangono in piena lotta per la prima posizione a -2 dal Napoli.

Fanno molto bene anche i bianconeri, che convincono appieno dopo un ottimo inizio di stagione. La partita contro la Lazio viene condizionata dal rosso di Romagnoli, espulso al minuto 24 dopo una grande azione collettiva costruita degli uomini di Thiago Motta. Resistono per 85 minuti i biancocelesti, ma non possono fare nulla sul cross di Cabal che genererà l'autogol di Gila, finisce 1-0 allo Juvcntus Stadium. I bianconeri collezionano il settimo clean-sheet stagionale, dimostrando per l'ennesima volta l'efficacia a livello difensivo. La Juve rimane a -3 dal Napoli e a -2 dall'Inter, mentre invece la Lazio scende al settimo posto.

Grande vittoria del Milan contro l'Udinese in una gara che si era complicata dopo l'espulsione di Reijnders al 29'. I rossoneri prima trovano il gol con il ritrovato Chukwueze e poi offrono una prestazione solida e determinata sia a livello difensivo che nelle ripartenze. Fa discutere molto l'episodio finale con il gol annullato dal VAR ai friulani per posizione di fuorigioco. Gli uomini di Fonseca dunque ritrovano morale e i tre punti per restare a -5 dal Napoli, l'Udinese invece esce dalla zona europea e scende in ottava posizione.

LOTTA PER L'EUROPA

GOLEADA FIORENTINA, CONVINCE L'ATALANTA - Tra le squadre che più stanno sorprendendo in questo inizio di campionato c'è la Fiorentina: Gli uomini di Palladino nel weekend hanno sovrastato il Lecce, dando spettacolo e divertendosi; le doppiette di Cataldi e Colpani, i gol di Beltran e Parisi fanno volare gli ospiti. Il risultato finale è di 0-6. I viola si trovano dunque in piena zona Europa League in quinta posizione con ben 13 punti. Complicata la classifica per i pugliesi che li vede al penultimo posto in campionato.

Bene anche l'Atalanta, che vince e convince contro il Venezia al Penzo. La gara sarà decisa dai gol di Pasalic e Retegui per la dea. L'italo-argentino è sempre più il capocannoniere di questa Serie A e nel weekend ha trovato la sua ottava rete con uno stupendo pallonetto. Termina per 0-2 dunque la parita con la squadra di Gasp rientra in zona europea e va a -1 dalla zona Champions, mentre invece i lagunari sono sempre più ultimi in classifica.

LOTTA SALVEZZA

SUPER MONZA, MALE VERONA, CAGLIARI IN RIPRESA - Sorprende la vittoria del Monza sul Verona per il risultato di 0-3, gli uomini di Nesta venivano da un lungo periodo di crisi, ma nel posticipo del lunedì hanno stravinto il duello salvezza. Decisiva la doppietta di Dany Mota nel trionfo della squadra ospite, segna la terza rete Alessandro Bianco. Il Monza esce cosi dalla zona retrocessione spostandosi al 16esimo posto. Il Verona rimane sempre in comoda zona salvezza alla 13esima posizione

Un altra vittoria poco pronosticabile è stata quella del Cagliari sul Torino per 3-2. Sono i sardi ad aprire il tabellino dei marcatori con la rete di Viola al 38', dura solo tre minuti il vantaggio rossoblù, a pareggiare i conti per i granata sarà Sanabria con un gran colpo di testa. Nel secondo tempo il Toro si porterà in vantaggio con Linetty. Risponde poi il Cagliari con Palomino che trova il pareggio e il successivo vantaggio grazie all'autogol di Coco. I sardi vanno al 15esimo posto e allontanano le zone basse, Toro che sembra abbandonare i sogni europei cadendo al nono posto.

COMO E PARMA NON SI FANNO MALE, RIMONTA GENOA - Nelle zone basse della classifica COMO e PARMA trovano il pareggio: gli ospiti vanno in vantaggio grazie ad un super gol di tacco di Bonny, ma gli uomini di Fabregas pareggieranno al 45' grazie al gol del solito Nico Paz che sta facendo un avvio di campionato di altissimo livello, fissando così il risultato sul 1-1 al termine di una partita molto combattuta e bloccata.

Il Genoa pareggia in extremis contro il Bologna: Gli uomini di Italiano subiscono infatti l'ennesima beffa nel finale dopo un ottimo avvio di gara con le reti di Orsolini e Odgaard. Sarà la super doppietta di Pinamonti a pareggiare la gara, per il grifone che trova un punto che profuma di speranza. Gli uomini di Gilardino, però rimango sempre in zona retrocessione a -1 dal 17esimo posto. Mentre il Bologna continua la sua stagione anonima in 12esima posizione.