Panucci critica la Roma: “Insensato esonerare De Rossi, manca competenza”

“L’esonero di Daniele è stata una scelta aziendalmente sbagliata - ha spiegato Panucci - si fa un investimento su un allenatore, si costruisce la squadra con lui e dopo pochissime giornate che fai? Lo mandi via. Non ha senso”, ha dichiarato, evidenziando come la mancanza di coerenza possa nuocere alla stabilità del club.

GESTIONE DIRIGENZIALE DISCUTIBILE

L'ex Milan ha poi rivolto critiche più generali alla dirigenza della Roma: “È una società dove, per esempio, c’è un direttore sportivo che non è mai stato presentato. La dirigenza conosce poco Roma, e per De Rossi mi spiace soprattutto per i modi. Mandando via gli allenatori così, tutto diventa più complicato”. L’ex calciatore ha anche sottolineato quanto sia fondamentale dare tempo ai tecnici per lavorare: “Alex Ferguson ci mise sette anni per vincere un trofeo, noi invece mandiamo via gli allenatori senza concedere loro del tempo”.