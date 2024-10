Serie B: Sassuolo favorito per il ritorno in A, il Pisa insegue. Il Palermo…

Il campionato di Serie B è cominciato da nove giornate e le quote di bookmakers sono cambiate molto rispetto a quest’estate. LE QUOTE DELLA SERIE B il Pisa di Pippo Inzaghi in questo momento si trova in testa alla classifica con 22 punti in...

il Pisa di Pippo Inzaghi in questo momento si trova in testa alla classifica con 22 punti in nove partite, ma i bookmaker puntano ancora sul Sassuolo per il ritorno in Serie A. Nonostante il terzo posto attuale, i neroverdi sono favoriti con quote a 3,50 su Goldbet e 4 su Sisal, in netto miglioramento rispetto al 5,50 di inizio ottobre. Complice anche, probabilmente, il ritorno dall'infortunio di Berardi, assoluto top per la categoria.