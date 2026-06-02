Calciomercato, o valzer delle panchine - che dir si voglia, che assume sempre più i contorni di una partita di carte Uno. Negli ultimi giorni sono tanti i nomi che circolano in giro per la Serie A, e le prime squadre hanno già cominciato a ufficializzare le proprie scelte, come ad esempio Tedesco a Bologna. Nel frattempo, continua il gioco delle parti tra Sassuolo, Torino e i loro obiettivi principali: Aquilani e Abate.

Verso Sassuolo

In settimana è atteso un incontro tra Aquilani e il Torino, e da giorni la sensazione è quella che l'attuale allenatore del Catanzaro siederà sulla panchina granata. Nella giornata di oggi, sembra esser entrata in azione, sempre per quell'analogia con le carte Uno, il cambio colore: non sarà più il granata, ma il neroverde. Il Sassuolo ha accelerato per superare la concorrenza del Torino, e adesso è vicino all'ingaggio di Aquilani. Il favorito sembrava essere Abate, attuale tecnico della Juve Stabia, ma l'ex centrocampista di Roma, Liverpool e Fiorentina sembra aver messo la freccia, come riporta Tuttomercatoweb.

E Abate?

Per Abate, adesso, la pista più calda porta al Torino. Cambio giro: da Sassuolo al Piemonte. Se il Toro dovesse farsi sfuggire Aquilani, il primo nome per sostituirlo è proprio quello di Ignazio Abate. È una fase decisiva, e la tempestività del Sassuolo può aver dato l'innesco per questo incrocio di mercato.

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