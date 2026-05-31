Prosegue il cast per il nuovo allenatore del Torino. Anche se, formalmente, Roberto D'Aversa è ancora il tecnico dei granata, la dirigenza starebbe osservando altri profili su cui costruire le basi del Toro che verrà. Il nome più caldo sembra quello di Alberto Aquilani, allenatore in forza al Catanzaro che ha sfiorato la Serie A nella finale contro il Monza.

In cima alla lista

Il futuro di D'Aversa dovrebbe essere lontano da Torino, anche se il suo lavoro ha permesso ai granata di ritrovare serenità e certezze. Il Toro si è salvato senza particolari patemi, e con largo anticipo, ma questo sembra non aver convinto la dirigenza a puntare ancora su D'Aversa. Il prescelto sembra essere Aquilani, già molto seguito da alcune società di A durante il campionato di Serie B. Il suo Catanzaro ha concluso il campionato al quinto posto e ha fatto una bellissima figura ai play-off, e non è da escludere una partenza immediata di alcuni pezzi pregiati, tra cui l'allenatore.

Le ultime

Non sono arrivate offerte ufficiali, anche perché l'allenatore romano è stato impegnato fino a ieri con i play-off, ma secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la prossima settimana è previsto un primo incontro tra le parti. Aquilani è la prima scelta del DS del Toro, Gianluca Petrachi, e la trattativa è destinata a cominciare molto presto.

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