Napoli-Torino, Paro: “Pareggio meritato, bravi a ripartire. Contento per Sanabria”

"La squadra è andata sotto a Napoli, ha sbagliato poco e riprenderla non era semplice. I ragazzi sono stati bravi a pareggiarla e avere lo spirito giusto. Nel primo tempo potevamo fare meglio, ma il pareggio per lo spirito e occasioni giuste è meritato. Il Napoli è stato bravo a muovere il gioco da una parte all'altra del campo, noi siamo stati bravi a lavorare dietro, il Napoli ha dei valori importanti. Sono contento per Sanabria, ha avuto tante occasioni a ha sbagliato, anche per sfortuna, oggi è entrato ed ha segnato. Un giocatore importante, ora per lui occorre lavorare molto per mantenere un livello di forma buono. Abbiamo questa identità uno contro uno e togliere palla all'avversario e ripartire subito per ottenere una fase di possesso palla. Che è tipico anche di altre squadre. E' chiaro che, se salta qualcosa diventa un grosso problema. Un complimento se riusciamo a fare bene".